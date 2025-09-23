トランプ米大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領（ともにゲッティ＝共同）【ニューヨーク、キーウ共同】レビット米大統領報道官は22日の記者会見で、トランプ氏が国連総会出席のため訪れるニューヨークでウクライナのゼレンスキー大統領と会談すると発表した。会談は23日の予定で、ロシアとの戦闘終結後に欧米が提供するウクライナへの「安全の保証」や対ロ圧力強化を話し合う。ゼレンスキー氏は22日、ニューヨークに到着した