陸上の世界選手権東京大会は２１日に幕を閉じた。１９９１年以来３４年ぶりに東京で開催された大会では、メイン会場の国立競技場に連日多くの観客が詰めかけた。日本勢のメダルは男子３５キロ競歩の勝木隼人（自衛隊）、女子２０キロ競歩の藤井菜々子（エディオン）がともに銅メダルを獲得し、前回２０２３年ブダペスト大会と同じ２個を手にした。入賞（８位以内）は過去最多だった前回に並ぶ１１。陸上担当の南香穂記者が、９日