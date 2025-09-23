TCK（東京シティ競馬）所属の矢野貴之騎手が、2025年8月の大雨災害で被害を受けた金沢競馬場の関係者を支援するため、石川県騎手部会へ寄付金を贈呈した。寄付金は9月14日（日）に金沢競馬場で騎乗した際に得た諸手当を充てたもので、金額は8万円。TCK所属騎手がチャリティーオークション開催…売上を金沢競馬場支援へ「心よりお見舞い申し上げます」矢野騎手は「このたびの大雨災害により、金沢競馬場の関係者の皆さまが大変