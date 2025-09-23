生命の誕生と人類の出現の38億年地球が誕生したのは約46億年前だといわれています。最古の地球生命の存在には諸説ありますが、一般的にはおよそ38億年前だとされています。ただ、東京大学の研究グループは、カナダで採取した39・5億年前の堆積岩から生命活動の痕跡を確認したと発表しています。生命の誕生やその後の進化にはさまざまな説が存在しますので、本書では、もっとも一般的だと思われるものを例に紹介していくことにしま