超割り切りマシン「ハイラックス“チャンプ”」2025年8月22日（現地時間）、タイ・バンコクで「ビッグ・モーター・セール 2025」が開幕。会場にはトヨタの新型ピックアップ「ハイラックス チャンプ」が出展され、シンプルな構成と実用性を重視したモデルとして注目を集めています。約195万円の割り切りモデル！【画像】超カッコイイ！ トヨタ最新型「ハイラックス“チャンプ”」の画像を見る！（55枚）ハイラックス チャンプ