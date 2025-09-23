気軽にやり取りができるLINEはママ同士のコミュニケーションにも欠かせないアプリですよね。ただ気軽さゆえ遠慮がなくなっていたり、メッセージを受け取る相手側の気持ちに思いやりが欠けていると相手を不愉快にさせてしまいます。今回はママ友とのLINEのやり取りが一方的に相談窓口化し、やり取りが嫌になってしまったというママリ投稿をご紹介します。 労えば既読スルー、アドバイスすればキレ気味？対応に