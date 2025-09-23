いよいよ最終回が目前に迫ったNHK朝ドラ『あんぱん』。放送開始以来、作品の人気を支えてきたのが主人公2人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちだ。高知新報に主人公・のぶ（今田美桜）と共に戦後初の女性記者として入社した小田琴子を演じた鳴海唯が撮影秘話を明かした。【写真】溢れ出る“色気”河合優実の「あんぱん」出演シーン＊＊＊"はちきん"であり呑んべえである琴子という人物を通して、高知の女性の魅力を体