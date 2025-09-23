愛息の晴れ舞台を万感の思いで見届けた翌朝、黒塗りのレクサスに乗り込んだ紀子さまは、皇居へと急がれていた。9月11日、59才の誕生日を迎えられた紀子さまは、天皇陛下へのご挨拶のため、皇居に向かわれた。 【写真】世界陸上を観戦するドット柄のワンピース姿の佳子さまとジャケット姿の悠仁さま。他、報道陣に挨拶する燕尾服姿の悠仁さまなども「お誕生日当日には、約1万2000字に及ぶ文書が宮内庁から公開されました。紀