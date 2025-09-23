モンゴル旋風再来──秋場所の新弟子検査に立ち会った親方衆は脅威すら感じたという。いま、新弟子検査に合格したモンゴル出身の2人に注目が集まっている。伊勢ヶ濱部屋のオチルサイハン（23歳＝185センチ、150キロ）と玉ノ井部屋のオトゴンバト（21歳＝197センチ、175キロ）だ。相撲担当記者が言う。「新弟子検査の基準は167センチ、67キロだが、それをはるかに凌ぐ体格です。玉ノ井部屋のオトゴンバトは現役最長身の金峰山よ