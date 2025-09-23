今年4月から天皇皇后両陛下が続けられてきた戦後 80年の「慰霊の旅」。その締めくくりにあたる長崎へのご訪問（9月12〜14日）には、愛子さまもご多忙のなか、はじめの2日間同行された。両陛下のお気持ちは、愛子さまにしっかりと引き継がれていく。 【写真】ブルーのセットアップでリンクコーデを披露する雅子さまと愛子さま。他、長崎に到着されたチェック柄のジャケット姿の雅子さまなども●3人揃って長崎へ（12日）