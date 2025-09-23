日本地図に詳しいと自負している人も、都道府県1つ1つのシルエットだけを見ると、わからなくなってしまうことも……！？早速、このクイズにチャレンジしてみてください♪Q.この都道府県はどこ？この都道府県は、本州の東岸に位置し、太平洋の海岸線や、西部の山々、各地の自然公園など、豊かな自然に恵まれていることでも有名です。この地図のシルエット、どこの都道府県かわかりますか？ Answer出典：https://www.shuttersto