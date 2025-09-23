お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、EXILE ATSUSHI似のものまね芸人RYOが9日の橋幸夫さんの通夜に参列したことに対し、言及した。一連の経緯を説明。「こんな無類のRYO好きの僕からしたら、やっぱこんだけただかれてるのはたまらないですね。だって正直、1人賛否でもほんま珍しいけど、世論の時点で非難する声のみです。擁護のようなコメント一切見当たり