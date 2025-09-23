がんで余命宣告を受けながらも創業を目指す女性がいる。中野沙江子さん（47）＝岡山市北区。うつを乗り越え、音楽専門学校の講師として生徒の悩みにも寄り添ってきた経験を生かしてカウンセリングとコーチングに挑む。「しんどい中でも幸せは探せばたくさんあることを伝えたい」と意気込んでいる。【写真】交流会で相談にのることも…昨年末、スキルス胃がんのステージ4と診断され、長くて余命1年と宣告された。「変えられるこ