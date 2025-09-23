神奈川県相模原市、福岡市西区、大阪府貝塚市、和歌山県橋本市など全国各地に存在する「橋本駅」。【写真】新大阪から1回乗り換えるだけで全ての橋本駅に？今、SNS上では新大阪駅からそんな全国の橋本駅に"1回乗り換え"で行けてしまうという事実が大きな注目を集めている。「全国の橋本駅、どこも新大阪から1回乗り換えるだけで行けるのえぐい」とその事実を紹介したのはいかすみさん（@Ikasumi_train）。相模原の橋本駅には新幹線