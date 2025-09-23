22日付の女子世界ランキングが発表された。1位のジーノ・ティティクル（タイ）、2位のネリー・コルダ（米国）は変わらず。4位だったミンジー・リー（オーストラリア）が3位に上がり、リディア・コ（ニュージーランド）と入れ替わりトップ3に入った。5位にチャーリー・ハル（イングランド）が続く。〈連続写真〉渋野日向子に何が起こってる？ 最新スイングを分析山下美夢有が6位のままで、日本勢最上位もキープ。西郷真央は2ラン