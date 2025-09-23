タレントの小倉優子（41）が22日に放送されたTBS系「タミ様のお告げ」（後8・55）に出演。30年以上も通っている超常連のローカルチェーン店を明かした。今回は「関東No.1グルメダービーSP」と題して放送された。「常連客が多いのはどこだ?愛されダービー」では、千葉「すし銚子丸」、栃木「フライングガーデン」、茨城「ばんどう太郎」の中で10年以上通う常連客が一番多いローカルチェーン店を調査した。スタジオゲストとし