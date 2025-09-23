【明治安田J1リーグ】セレッソ大阪 1ー1 柏レイソル（9月20日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】DFが関与した？際どいVARジャッジゴラッソが取り消しとなったVAR介入でのオフサイドの判定に様々な声が集まっている。J1リーグ第30節でセレッソ大阪と柏レイソルが対戦。その62分のことだ。柏のMF小泉佳穂がボックス手前から右足を一閃。低弾道のミドルシュートがゴールの左隅に決まった。