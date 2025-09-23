アメリカのトランプ政権は中国の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業について、IT大手「オラクル」などを中心とする企業連合が運営すると発表しました。トランプ政権は22日「TikTok」のアメリカ事業について、オラクルや投資ファンドのシルバーレイクを中心とする企業連合に移管し、運営されると明らかにしました。これに伴い、アルゴリズムの管理も中国側からアメリカに移すとしています。レビット報道官：全米のユーザーデー