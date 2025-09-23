立川志の輔（71）一門の落語家立川志の彦（42）が22日、都内で、真打ち昇進会見を行った。東京生まれだが、現在、群馬県高崎市在住の志の彦は「高崎といえばダルマ。七転び八起きで、どんなことがあっても笑いに変えてお届けできるような落語家になっていきたい」と話した。志の輔は「真打ちはスタート地点。落語界で、小さくても伝説を作れという気持ちで送り出しています」と期待を寄せた。28日に東京・イイノホールで真打ち昇進