演歌歌手山西アカリ（34）が22日、都内で、新曲「瑞穂の国」ヒット祈願＆書道パフォーマンスを行った。1年4カ月ぶりの新曲は自身3枚目のシングル。「3枚目を出せるのか不安な時期もあった」というが、「デビューからの3作目は正念場だと思っている」とした。その上で、今年は「ワンマンライブをやりたい」と目を輝かせた。また、「ターニングポイントとなった『のど自慢』にゲストで出たい」とした。