旭川市にある「神様の集落」とは？ 魔神と山の神が争った地 旭川市の南西部、国道12号に沿って石狩川が流れる景勝地として知られる「神居古潭(かむいこたん)」。紅葉の名所として有名なこの峡谷は、かつてアイヌの人々が「神（カムイ）の集落（コタン）」と呼んだ聖地でした。 丸木舟を使って交易をしていたアイヌの人々にとって、神居古潭は交通の要衝でした。しかし、神居古潭の峡谷は急激に川幅が狭くなるため流れが激しく船