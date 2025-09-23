この漫画は書籍『発達障害、認められない親わが子の正解がわからない』（著者：ネコ山）の内容から一部を掲載しています（全14話）。 ■これまでのあらすじ何かに夢中になる息子を無理に制止すると大暴れするので、ひと通り遊ばせてから切り上げるようにしていました。そのため、せっかくのご近所ママとの交流のチャンスも十分に活かせず、会話もままならない…。また、他の子どもの発語を聞きシュウの発語の遅れが気になるので