アメリカのトランプ政権が週内にも戦争犯罪などを裁くICC＝国際刑事裁判所に制裁を科すことを検討しているとロイター通信が報じました。ロイター通信によりますと、トランプ政権は週内にもICC本体への制裁に踏み切ることを検討しているということです。ICCは去年11月、パレスチナ自治区ガザでの軍事攻撃をめぐってイスラエルのネタニヤフ首相らに対し、戦争犯罪や人道に対する犯罪の疑いで逮捕状を出しました。これに反発するトラ