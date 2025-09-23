※2025年6月撮影トップ画像は、吉原神社。「一葉記念館」から400メートルくらいでした。とにかく驚いたのは、日本人のツアー団体がたくさんいたことでした。高齢者の方がほとんどで、ガイドの説明を聞いて、ゾロゾロと次の場所に移動します。それが、次から次に訪れるので、境内は満員状態。ツアー団体の隙間を狙って撮影しましたが、次から次にツアーが来るのでした。※2025年6月撮影おちついて撮影できる状態ではありません。日