腹痛や便通に慢性的に悩まされているという方も多いのではないでしょうか。もしかしたら、過敏性腸症候群（過敏性腸炎）にかかっているのかもしれません。 過敏性腸症候群は以前過敏性腸炎と呼ばれた疾患で、慢性的に腹部の膨張感や腹痛を訴えたり、下痢や便秘などの便通の異常を感じたりする病気です。 何らかの原因により腸内に異常が発生し、過敏になっていることで症状が発生していると考えられています。 今回は、過敏性腸