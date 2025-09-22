白内障は、目の中でレンズの役割を果たす水晶体が濁ることで、視界がかすんだりぼやけたりする病気です。加齢のほか、糖尿病や強度近視、外傷などでも発症することがあります。白内障の症状や治療について、渡辺先生に解説していただきました。 監修医師：渡辺 貴士（新小岩眼科） 東京医科歯科大学医学部卒業。新渡戸記念中野総合病院、多摩南部地域病院、東京医科歯科大学病院眼科助教を経て、新小岩眼科院長に就任。現在