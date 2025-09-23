映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の大ヒット御礼ツアー in 広島が13日にMOVIX広島で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、鈴木福、羽住英一郎監督が登壇した。眞栄田郷敦眞栄田は、鈴木との共演について聞かれると、「人見知りなので、最初あまり喋れなかったんですよ。大先輩なので」と芸歴20年の鈴木とのエピソードを明かす。しかし、徐々に打ち解けていったそうで、「でも福さんからすごい話しかけてくれたので、嬉しかった