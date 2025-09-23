中国メディアの華爾街見聞は21日、人型ロボットの世界的な競争局面について「中国が商業化をリードし、韓国が中国と米国を追いかける」とする記事を配信した。記事はまず、「世界的な金融グループのモルガン・スタンレーによると、人型ロボット産業は重要な転換点を迎え、2050年までに世界市場規模が5兆ドル（約740兆円）に達すると見込まれる。中国は商業化で世界をリードし、累計受注額は9億7500万元（約22億8000万円）に達して