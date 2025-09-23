【ニューヨーク共同】週明け22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比23銭円高ドル安の1ドル＝147円67〜77銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1799〜1809ドル、174円30〜40銭。前週後半に目立っていた米長期金利の上昇ペースが弱まり、日米の金利差を意識したドル売り円買い注文が優勢だった。