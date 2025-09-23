timeleszの寺西拓人（30）原嘉孝（29）橋本将生（25）猪俣周杜（24）篠塚大輝（23）が22日、都内でヘアケアブランド「8 THE THALASSO」新CM発表会に出席した。新メンバーオーディションを経て2月に加入した5人で初のCM出演。この顔触れで挑戦したいことを問われると、原は「シェアハウスみたいなことをしたい」と回答。寺西は渋い表情で「ちゃんとしている人少ないじゃん。ちょっと不安かな」と却下した。