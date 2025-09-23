演歌歌手青山新（25）が22日、千葉・浦安市のニューコースト新浦安で、警察一日署長イベントに登壇した。同市出身で家族も来ており「喜んでくれている姿を見られた」と笑顔。黄色い歓声で迎えられ、制服姿で3曲歌唱。「実らせたいこと」については「筋肉」と即答し「念願のトレーニングジム入会を果たした。最近バタバタして足が遠のいているが、男らしく筋肉を実らせたい」。