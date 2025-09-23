韓国の6人組ガールズグループ「IVE（アイヴ）」日本人メンバーのレイ（21）が22日、都内で「LUNA×IVE REIグラインディングコンシールバターイベント」に登壇した。アンバサダーを務める韓国発メークブランドから、削り出して使う新感覚コンシーラーが日本で販売開始される。「最近の韓国では、チークの前にハイライトでほおの周りを明るくするのがはやり。IVE流メークアップです」と話し「（今製品の）00号がハイライトカラー。