演歌歌手二見颯一（26）が22日、都内で、ソロコンサートを行った。北島三郎（88）がペンネーム原譲二として作曲し、17日に発売した新曲「こころの声」を、生バンドバージョンで初披露した。番組で共演し、「なみだ船」を歌唱。北島の事務所から「良かった」の連絡があった約半年後、「突然先生の事務所から『二見くんに曲を』と連絡がありました。何で僕に曲を…とも思いました」。新曲だけでなく民謡からロックまで幅広い全17曲を