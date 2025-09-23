◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神(22日、神宮球場)阪神はこの日が神宮球場での今季最後のヤクルト戦。試合後には球場に詰めかけたファンに向けた挨拶で締めくくりました。試合は同点の8回に4番手のドリス投手がオスナ選手にソロホームランを浴び、1点差で敗退。試合終了後、阪神の監督、コーチ、選手たちがグラウンドに整列し、スタンドへ感謝を伝える一礼をしました。その際、バックスクリーンには「祝・優勝」と阪神のリー