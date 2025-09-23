23日のテレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)では、「石原4兄弟大集合 今明かされる石原家の真実3時間SP」を放送する。『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』＝テレビ朝日提供23日の放送は、バラエティー番組では初めて4人揃っての出演となる石原4兄弟がゲスト。元衆議院議員の長男・伸晃、俳優・タレントの次男・良純、現職衆議院議員の三男・宏高、そして芸術