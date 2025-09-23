子猫が保護されてから3年経ち、すっかり心を開いてリラックスしている姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で9.1万回以上再生され、「ジーンとした」「みんな幸せだね」といった温かいコメントが寄せられました。 【動画：おびえていた保護子猫にそっと寄り添ってくれたのは…】 保護当時は怯えていた子猫 Instagramアカウント『emirin1574』に投稿されたのは、保護猫「金太」ちゃんの成長の記録です。保護