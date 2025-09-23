【増田俊也 口述クロニクル】#44【続きを読む】「時代に挑んだ男」加納典明（45）勝新太郎との交友「図体や印象より、遥かに鋭利なものを持っていた」作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「撮影中に女性がOKの気分になってるっていうのはわかるんですか」 加納「ていうか、その気がないのにその気にさ