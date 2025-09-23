◆報知プレミアムボクシング▷後楽園ホールのヒーローたち第２５回：前編渡辺雄二１９９０年代初頭、後楽園ホールを毎試合満員札止めにしたボクサーがいた。豪快なファイトで連戦連勝。しかもＫＯで対戦相手をキャンバスにねじ伏せた元日本スーパーフェザー、東洋太平洋フェザー、同ライト級王者の渡辺雄二（５５）。男性ファンはそのファイトスタイルに引きつけられたが、それ以上に多かった女性ファンは、その端正な