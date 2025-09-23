韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、主に韓国で芸能活動を行っているＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が、アメリカ・シアトルでのプライベート姿を披露した。宮脇は２３日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｓｅａｔｔｌｅ」と題してプライベートショットをアップ。長袖のロゴＴシャツ×黒のショートパンツ姿で、片方の肩をあらわにするショットなどを披露した。