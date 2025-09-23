フクロモモンガのジゲン君（写真提供：ひろさん）【写真】仲良くおやつをなめるフクロモモンガのチャナちゃんとジゲン君かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。ハムスター、文鳥、レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）、ハリネズミ、デグー――。ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子