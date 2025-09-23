俳優・風間俊介とMEGUMIのW主演で、今年1月クールにテレビ大阪で放送されたドラマ『それでも俺は、妻としたい』（制作・テレビ大阪、東映）が、2025年日本民間放送連盟賞のテレビドラマ部門で優秀賞を受賞した。【第8話カット】『それでも俺は、妻としたい』「妻VS母」…ダメ夫・風間俊介の表情がすごいNHK連続テレビ小説『ブギウギ』脚本などで知られる足立紳氏の同名小説を実写化。売れない脚本家・柳田豪太（風間）と、そん