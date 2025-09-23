女優前田敦子（34）とお笑いタレントのキンタロー。（43）が22日、都内で米映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（10月3日に日本公開）公開前イベントに登壇した。キンタロー。は同映画主演のレオナルド・ディカプリオのモノマネ姿で登場し「2頭身の残像ディカプリオ。タイムラグです」。かねて前田のモノマネでブレイクしており「フライングゲットの神様。嫌いにならないでください。彼女なしではメシ食えない。全ては彼女か