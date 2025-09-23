フリューに置かれた近年のプリントシール機。“ビビかわ盛れ”にできる『わたウサ』が人気（筆者撮影）【写真】天井カメラや“デカ目加工”、そしてエモすぎるプリ帳の中身まで……貴重写真を大公開！令和時代もすでに6年が経ち、このところ「平成レトロ」がブームだ。「昭和レトロ」が高度経済成長期や1980年代の世界観を楽しむのに対し、「平成レトロ」はアナログからデジタルに移行する時代性やポップな文化も支持される。後者