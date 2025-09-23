定年後の安定を求めて虎の子の資金を投資信託に充て、分配金生活を勝ち取った著者が、そこに至るまでの紆余曲折を明かす。「元本2000万円で手取り月30万円」を実現するため、必要な準備とは？いつから、何から始めたらいいのか、何をやってはいけないのかを伝授しよう。※本稿は、梅森浩一『年金だけでは足りない人のための分配金生活』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。分配金生活に向けた投資資金は「虎の子」の何％