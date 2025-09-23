俳優の中尾明慶（37）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、愛車のランドローバー「ディフェンダー」を手放すことを報告した。中尾は「実はですね、ディフェンダー、今日でお別れです」と語り「もちろん、愛着もあるし、色んなところに行ったから、思い出もたくさんあるんですけど。ずっと乗るわけにもいかないので、お別れということで…最後に洗車してドライブしてこの車に別れを告げようかなと」と語った。中尾