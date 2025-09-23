デートをドタキャン、面と向かって「顔が気持ち悪い」発言…38歳からの3年間、モラハラ彼氏とつき合い自尊心を削られたというフリーアナウンサーの住吉美紀さん。このほど上梓したエッセイ『50歳の棚卸し』（講談社）では、その当時の思いがストレートにつづられています。自分に再び自信が持てるようになったきっかけは、初恋の彼との温かな再会でした。（全3回中の1回） 【写真】「まさかの参列者も」