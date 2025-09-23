前回の記事では、100年以上前のスペイン風邪インフルエンザのウイルスを現代に復活させた科学者たちの執念と、そこから明らかになったウイルスの病原性について紹介しました。これは、科学的・医学的に重要な成果ですが、一方で、病原体の復活や、それを論文で公表することについて懸念を抱く人たちもいました。バイオテロに使われる恐れが否定できないからです。今回は、病原体の遺伝子操作や合成生物学、そのための安全対策につ