タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、21日まで行われた陸上の世界選手権東京大会についてコメントした。マツコは世界陸上について「中継はもちろんなんだけどさ、せっかくだから沿道でマラソンとか応援しようと思っていたら、マラソンも競歩も起きたら終わっていました。あんなに早くからやるとは…」と語った。マラソン、35km競歩は午前7時半開始。「7時半で