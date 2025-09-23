「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」のPOPUP SHOPが、東京・大阪に続き福岡・博多に初登場します。2025年10月3日(金)から11月3日(月・祝)までの期間限定で開催される本イベントでは、氷の彫刻風フィギュアやマグカップ、封印の杖の傘など、新作アイテムが多数登場。ソックスやコスチュームキューピーなどの人気アイテムもそろい、ファン必見のラインアップになっています。 POPUP限定＆新登場ア