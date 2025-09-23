秋分の日のきょうは、東日本や北日本を中心に晴れ間がありますが、西日本では雨の範囲が広がりそうです。九州を中心に雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。東日本や北日本は、この時季らしい陽気で、朝と日中の気温差が大きくなりそうです。高気圧に覆われる北日本や東日本は、晴れ間が出るでしょう。東日本はきのうより雲が広がりやすくなりますが、天気の大きな崩れはない見込みです。西日本には高気圧の縁をまわって湿った